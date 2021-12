Niente clausola e niente sconti dalla Fiorentina per Milenkovic: il Milan volge lo sguardo su un difensore della Lazio

Come anticipato dalla nostra redazione ieri, su Nikola Milenkovic non c’è alcuna clausola rescissoria legata al rinnovo di contratto della scorsa estate. Lo ha ‘ammesso’ anche La Gazzetta dello Sport, dopo l’anticipazione errata dei giorni scorsi: sulla rosea si legge anzi, come l’opzione del serbo per il Milan incroci l’ostacolo proprio della resistenza viola. La fattibilità dell’operazione è legata infatti anche alla volontà della Fiorentina di non dare via un suo titolare a gennaio o quantomeno all’alta richiesta economica per lui.

Per questo il Milan ha virato la sua attenzione anche su altri profili, su tutti quello di Luiz Felipe della Lazio, stessa età ma contratto in scadenza nel prossimo giugno. Un obiettivo più facilmente raggiungibile rispetto al centrale serbo.