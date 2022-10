Perché i viola arrancano? Quattro grandi problemi per la Fiorentina. Italiano cerca la cura

Inizio di stagione difficile per la Fiorentina. La formazione viola non riesce a trovare il bandolo della matassa per poter ripartire in quarta e cercare di far rivedere quanto di buono fatto lo scorso campionato.

Perché i viola arrancano? La Gazzetta dello Sport propone stamani un’analisi a tutto tondo della situazione e individua quattro motivi di fondo che hanno portato la squadra a non rendere al meglio.

Innanzitutto c’è il problema gol. Sono sette i marcatori andati a segno in campionato e questo è vero, ma nessuno di loro ha fatto più di una rete.

C’è poi la questione infermeria. E’ sempre stata piena dopo un anno, lo scorso, in cui i problemi sono stati ridotti al minimo. E coinvolti in infortuni ci sono rimasti anche molti degli elementi più importanti della squadre.

Tante le energie consumate dalla Conference League, la formazione di Italiano deve abituarsi ancora al doppio impegno settimanale.

E infine ci sono i nuovi che ancora non rendono secondo le aspettative. In particolare Jovic fin qui ha deluso anche se si vedono segnali positivi sul fronte del serbo, arrivati nell’ultima trasferta a Bergamo.

Ad Italiano spetta trovare una cura per tutti questi problemi.