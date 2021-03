Piccinetti: “Biraghi non sa difendere né offendere, si deve dare una regolata. Come facciamo a giocare dietro a tre se gli esterni sono così?”

L’ex calciatore della Fiorentina e anche ex allenatore della Primavera viola, Claudio Piccinetti, intervenuto a Lady Radio, ha espresso i propri dubbi in merito ad un giocatore di questa squadra che spesso finisce nel mirino dei tifosi, Cristiano Biraghi.

Le sue parole sono state molto dirette: “Biraghi si deve dare una regolata, non sa difendere, non sta mai spalle alla porta. Lui non è né arte né parte, non sa offendere, né difendere. E allora cosa andiamo a fare in campo con i tre dietro, se gli esterni sono così?”.

Biraghi non ha giocato domenica scorsa contro il Benevento ma dovrebbe tornare a disposizione di Prandelli per la gara contro il Milan.