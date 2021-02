Come vi abbiamo raccontato (LEGGI QUI), Dusan Vlahovic si è recato nella giornata di ieri al centro sportivo nonostante il giorno libero concesso alla squadra da mister Prandelli. Tuttosport si concentra sul campo, lasciando intendere che al rinnovo di contratto su cui tanto si discute (LEGGI QUI) sia compito dei procuratori del serbo.

Il nuovo obiettivo dell’attaccante della Fiorentina è quello di andare in doppia cifra di gol. Contro l’Udinese Vlahovic punta al decimo gol stagionale, che sarebbe anche il terzo del mese di febbraio e il terzo in fila. Il tris di partite consecutive a segno gli è già riuscito a dicembre contro Sassuolo, Verona e Juventus. Alla Dacia Arena, inoltre, il classe 2000 partirà per la diciannovesima volta di fila dal primo minuto tra campionato e Coppa Italia: un dato che dimostra quanta fiducia gli abbia concesso Prandelli fin dal suo ritorno alla Fiorentina.