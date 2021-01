Torreira-Fiorentina, un sogno destinato a rimanere tale. La novità sul futuro di Benassi

La Fiorentina non pensa solo all’attacco in questa sessione di calciomercato. Il sogno per il centrocampo rimane Torreira, in forza all’Atletico Madrid ma di proprietà dell’Arsenal, anche se i tempi non sembrano maturi per l’assalto decisivo. Quasi impossibile prenderlo ora, come su legge su La Gazzetta della Sport: più probabile che la Viola provi l’affondo per la prossima estate. Per questo non andrà via Pulgar, che ha richieste da parte di club italiani ed esteri.

Maleh ha firmato fino al 2025: per lui la Fiorentina ha versato nelle casse del Venezia 700mila euro (LEGGI QUI). Sul giocatore c’erano anche Parma, Bologna e Genoa. Il giovane difensore Dalle Mura andrà in prestito alla Reggina mentre si cerca una sistemazione per Tòfol Montiel. Novità importante sul futuro di Benassi: nonostante l’infortunio che lo tormenta da mesi e le voci dell’ultimo periodo, proseguirà la stagione all’Hellas Verona.