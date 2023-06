Troppa concorrenza per Vicario? Spunta una big inglese, già pronta a trattare con l’Empoli

La Fiorentina non nasconde il suo interesse per il portiere prodigio dell’Empoli Guglielmo Vicario. L’estremo difensore azzurro è destinato a partire e la concorrenza è foltissima: anche il club viola ha tentato un sondaggio, trovando Inter e Juventus in netto vantaggio e pronte ad accaparrarselo in caso di addio dei rispettivi portieri.

Intanto, si inserisce anche un’altra big, stavolta del calcio inglese. Come riportato da Sportitalia, il Tottenham di Ange Postecoglou ha puntato Vicario e sembra stare già trattando con l’Empoli. Inoltre, pare che il classe ’96 fosse già in mano all’Inter come sostituto di Onana, ma i tempi della cessione si stanno allungando.