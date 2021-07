Tutti li vogliono lontani da Firenze, ma la realtà è una sola: Vlahovic e Dragowski non si toccano!

Tante ce ne sono state nelle scorse settime e tante ce ne saranno da qui alla fine del mercato. Stiamo parlando delle voci che riguardano Dusan Vlahovic e Bartlomiej Dragowski, continuamente accostati ad altre squadre tra Italia ed estero.

Peccato che però, se la Fiorentina ha delle certezze, quelle sono rappresentate proprio dall’attaccante e dal portiere. I due giocatori che di fatto hanno salvato la squadra l’anno scorso, a suon di gol e parate strepitose. Sulla permanenza di Dragowski tra l’altro è stata la stessa società viola a dare certezze, oltre al suo procuratore contattato proprio dalla nostra redazione. Ma anche sul conto di Vlahovic è trapelato ottimismo: in attesa del rinnovo del contratto, il serbo almeno per quest’anno non si muove.

Se ciò non bastasse, l’attaccante non manca mai di dimostrare il suo entusiasmo per la stagione che sta per cominciare con post e storie sui social. Segnali che, anche se qualcuno li vuole interpretare all’opposto, parlano di amore per la Fiorentina e voglia di indossarne ancora la maglia. Insomma da qui al 31 agosto ne sentiremo di cotte e di crude, dovremo farci l’abitudine, ma senza mai perdere di vista la realtà: Vlahovic e Dragowski non si toccano.