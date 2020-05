Un Gallo per la Fiorentina? Un acquisto che comporterebbe una scelta dolorosa

Nei giorni scorsi il nome di Andrea Belotti è stato nuovamente accostato alla maglia della Fiorentina (LEGGI QUI), dopo che si era saputo dell’offerta del club viola rifiutata dal Torino durante l’ultimo mercato di gennaio (LEGGI QUI). In estate, soprattutto se Federico Chiesa dovesse andarsene, il club viola potrebbe riprovarci, magari alzando l’offerta da 40 milioni a cui i granata hanno detto di no. Il Gallo sarebbe un acquisto davvero importante: a 27 anni è nel pieno della maturità calcistica e assieme alla Viola potrebbe spiccare finalmente il volo.

La Fiorentina, però, in rosa ha già due attaccanti centrali: giovani e talentuosi, Cutrone e Vlahovic rappresentano il presente, ma soprattutto il futuro del reparto offensivo viola. Acquistare Belotti vorrebbe dire offuscare la loro crescita e svalorizzarli, per cui se davvero il capitano del Torino sbarcasse in riva all’Arno uno dei due dovrà inevitabilmente dire addio. Impossibile che sia Vlahovic, che ha conquistato tutti a Firenze. Meno improbabile l’ipotesi di un addio di Cutrone, che a Firenze non ha convinto anche se il tempo a disposizione per esprimersi è stato obiettivamente poco.