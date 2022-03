“Vessicchio ha calpestato l’onore di Firenze. Ci auguriamo che la giustizia faccia il suo corso e che paghi per le sue deliranti dichiarazioni”

Il Comune di Firenze ha avviato una causa civile per risarcimento danni nei confronti di Sergio Vessicchio. Sul fatto si sono espressi i consiglieri di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi e Jacopo Cellai e il capogruppo della Lega Federico Bussolin. Queste le loro parole riportate dal sito del Comune di Firenze: “Lo avremmo chiesto con gli atti presentati oggi in Consiglio comunale, quindi non possiamo che fare un plauso all’assessore allo sport Cosimo Guccione per la causa civile per risarcimento danni decisa dal Comune di Firenze dopo le dichiarazioni di Sergio Vessicchio“.

E poi hanno aggiunto: “Il tifo è un conto, calpestare l’onore di un’intera città in nome del tifo è un altro. Ci auguriamo che la giustizia faccia il suo corso e che Vessicchio paghi il dovuto risarcimento per le sue deliranti dichiarazioni”.