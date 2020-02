Vlahovic: “Esultanza a testa di c****? Iachini ha ragione” FOTO

L’esultanza di Dusan Vlahovic al gol del 2-0 della Fiorentina ha fatto discutere, oltre che far arrabbiare i giocatori della Sampdoria. Anche il tecnico viola Beppe Iachini ha commentato nel post-partita il gesto dell’attaccante serbo: “Sapete cosa gli ho detto? Che è una testa di c…. Non so perché abbia esultato in quel modo ma poi ha chiesto scusa ai tifosi della Sampdoria“. La pagina Instagram ‘Chiamarsi Bomber’ ha postato le parole dell’allenatore della Fiorentina, alle quali in un commento ha risposto lo stesso Vlahovic: “Ha ragione“, questo il commento dell’ex Partizan Belgrado. Questo il post: