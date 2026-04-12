Vi ricordate il Leicester che asfaltò in amichevole la Fiorentina di Pioli? E' a un passo dalla Serie C inglese

Che la stagione non sarebbe stata foriera di grandi soddisfazioni lo si poteva capire, col senno di poi, forse già dalla prima amichevole della tournée inglese della scorsa estate: Leicester-Fiorentina poteva sembrare roba da palati fini, nonostante la recente retrocessione in Championship delle Foxes. La squadra viola si presentò con sole riserve e un attacco formato da Sabiri e Beltran… finendo per perdere nettamente 2-0, balbettando sul campo.

Ebbene, se la squadra viola in qualche modo sta riuscendo a tirarsi fuori dalle sabbie mobili, chi non ci riesce è proprio il Leicester, che a quattro turni dal termine del campionato è penultimo, a -4 dalla salvezza. Ieri un sanguinoso 0-1 interno con lo Swansea che rischia di condannare l'ex squadra di Ranieri addirittura alla League One, la Serie C inglese.