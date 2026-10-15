Mastantuono? Ecco perché la Fiorentina ne ha bisogno come il pane. Basta prendersela coi più forti - VIDEO

Mastantuono divide ma è normale che sia così, visto che stiamo parlando di un grande talento arrivato dal Real Madrid con aspettative altissime. Firenze, di giocatori del genere, ne ha visti passare tanti, qualcuno esploso, come il giovane Adriano o Salah, altri dimenticati presto come Portillo ad esempio, anche lui arrivato dalla cantera dei blancos.

Grandi aspettative

Chiaro, ogni discorso è a sé e ogni calciatore anche. Ma quando si arriva in prestito, magari per una sola stagione, 'strappato' dalla concorrenza di grandi squadre, tutto cambia. E allora Mastantuono adesso paga, probabilmente, quella tripletta fatta con la Fiorentina a Venezia che lo ha visto impossessarsi, da subito, delle prime pagine dei giornali.

Oggi, questa sua discontinutà, sicuramente attira critiche. Così come la sua caparbietà, spesso testardaggine, di voler provare la giocata, sempre e comunque. In Italia, quando si viene conosciuti, tutto diventa più complicato. E oggi l'argentino paga soprattutto questo: alla prima partita sbagliata giù la pioggia di critiche. Chiaro che Vanoli dovrà essere bravo a gestirlo, facendolo giocare e crescere però, nel tempo e facendolo innamorare un po' meno del proprio piede e un po' più del gioco di squadra.

Serve, eccome!

Ma di Mastantuono, capace di inventare e di saltare l'avversario come pochi, questa Fiorentina ne ha bisogno come il pane. E' un calciatore che diverte, ma che, come tutti i mancini, deve togliersi un po' di prevedibilità per diventare davvero forte. Ha tutto il tempo dalla sua parte e una tifoseria, quella viola, che ama questi calciatori e che li ha sempre aspettati quando ha intravisto forza e talento.

Andrà così anche questa volta, nonostante i tanti detrattori pronti a spuntare fuori ad ogni giocata sbagliata. Gli stessi che lo applaudivano dopo la splendida tripletta di poche settimane fa. Lui, ci dicono, ha il carattere giusto per sopportare tutto e per andare avanti e sa che se riuscirà a superare le difficoltà fiorentine, allora sarà già un bel pezzo avanti. Perché giocare a Firenze non è semplice per nessuno, figuriamoci per un ragazzo che già prima di arrivare era sotto la lente di ingrandimento di mezzo mondo.

Entusiasmerà Firenze

Ma, come sempre, non va dimenticata l'età, non va dimenticato il periodo necessario di ambientamento in una nazione diversa, non vanno dimenticate le difficoltà di una squadra come la Fiorentina che ancora non ha trovato la propria quadra. Siamo sicuri che, passo dopo passo, partita dopo partita, Mastanuono entusiasmerà Firenze e tutti i tifosi viola. Ha tutto per riuscirci e dopo anni di mediocrità calcistica avere un giocatore del genere in viola dovrebbe soltanto renderci felici. Al netto di qualche partita sbagliata che ci può stare.