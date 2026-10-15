Mastantuono torna (parzialmente) in campo: Un duello che stimola il talento argentino

Franco Mastantuono è tornato subito ad allenarsi, mettendo nel mirino il Como. Il talento argentino della Fiorentina ha svolto ieri parte della seduta insieme al gruppo dopo l’intervento ambulatoriale di riduzione e sintesi della frattura del quarto metacarpo della mano sinistra, rimediata domenica a Genova.

A disposizione

L’operazione, annunciata martedì sera dal club viola, non gli impedirà dunque di essere a disposizione di Paolo Vanoli per la prossima sfida al Franchi. Il rientro in campo rappresenta una buona notizia per il tecnico, che potrà contare anche sull’argentino contro i lariani.

Il duello

Ad aggiungere fascino alla partita sarà il confronto con il connazionale Nico Paz, uno dei protagonisti più attesi dell’incontro. Un duello di talento che promette spettacolo e che offrirà a Mastantuono un ulteriore stimolo.