Niente paura, ci pensa Franco, l'allarme per Mastantuono è già rientrato. L'infortunio a Genova

La Fiorentina è tornata ieri ad allenarsi, riprendendo il lavoro in vista della prossima sfida contro il Como. Tra gli assenti c’era Franco Mastantuono che, come avete già potuto leggere, si è sottoposto nella stessa giornata a un intervento di riduzione e sintesi della frattura del quarto metacarpo della mano sinistra, conseguenza di un infortunio rimediato a Genova.

Ritorno in gruppo

Una notizia che non deve però allarmare i tifosi viola: il problema alla mano non impedirà all’argentino di proseguire la preparazione insieme ai compagni. Già da oggi, infatti, Mastantuono tornerà ad allenarsi regolarmente con il gruppo.

Il tecnico può contare su di lui

Paolo Vanoli potrà dunque contare sul giovane talento per l’incontro con il Como. Nessuno stop prolungato fortunatamente, l’operazione comporta soltanto una breve assenza dalle sedute, senza compromettere la sua disponibilità per il prossimo appuntamento di campionato della squadra viola.