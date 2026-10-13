Intervento riuscito per Mastantuono, torna subito a disposizione di Vanoli

Un po' a sorpresa, la Fiorentina ha comunicato tramite i propri canali sociali un report medico su… Mastantuono.

Il report medico

Il problema sarebbe sorto durante Genoa-Fiorentina, partita poi persa dai viola per 2-1 e che ha visto l'argentino in campo per tutti e 90 i minuti. Fortunatamente, niente di grave: il club fa sapere che il calciatore si è sottoposto a un piccolo intervento per una frattura del quarto metacarpo della mano sinistra, ma che già da domani potrà riprendere ad allenarsi coi compagni e rimane a piena disposizione di Vanoli.

Il comunicato

ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di oggi, il calciatore Franco Mastantuono è stato sottoposto ad intervento ambulatoriale di riduzione e sintesi di frattura del IV metacarpo della mano sinistra occorsa a seguito di un trauma contusivo durante la gara di campionato Genoa-Fiorentina. Da domani il calciatore riprenderà la regolare attività con il gruppo e sarà a completa disposizione per il prossimo impegno di campionato.