Pochissimi giovani in Europa toccano il pallone in area più di Mastantuono. Ma l'argentino segna praticamente solo da fuori
Il portale specializzato Data MB ha analizzato la classifica dei giocatori U20 che toccano più volte il pallone in area nei top 5 campionati europei.
Numeri
Nella speciale graduatoria c'è anche Franco Mastantuono, classe 2007 della Fiorentina che ha toccato fino ad ora ben 28 volte la sfera nell'area avversaria. Davanti a lui nomi come Yamal, Diao, Maza e King.
Curiosità
La curiosità, però, è che dei tre gol segnati dall'argentino in questo inizio di campionato, tutti contro il Venezia, solo uno è arrivato (con un po' di fortuna) da dentro l'area.
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