Mastantuono o Nico Paz? Messi sceglie... un obiettivo della Fiorentina

Per la terza volta in carriera, Adidas ha affidato a Lionel Messi un compito particolare: eleggere i ‘numeri 10’ del futuro del calcio mondiale. Se negli ultimi giorni si sono sprecati i discorsi sulla sua numero 10 in Nazionale, ‘contesa’ fra Mastantuono e Nico Paz, Messi ha in realtà eletto un altro argentino, seguito dalla Fiorentina nella scorsa sessione di mercato.

Il prescelto

Si specifica che questa sua scelta non ha niente a che vedere con la ‘10’ della Nazionale: si parla di una semplice investitura di Leo che si diverte a predire chi potrebbe seguirne le orme. Mastantuono? Nico Paz? Macché: Messi ha scelto Tomás Aranda, classe 2007 del Boca Juniors e oggetto di interesse della Fiorentina negli ultimi mesi. Attualmente out - sta recuperando da una frattura al perone -, ha una clausola abbordabile da 15mln di euro che lo rende appetibile agli occhi di molte squadre nel panorama europeo, tra cui la Fiorentina.

Messi il mentore

Si è già allenato con la Nazionale maggiore e ha pure esordito in amichevole: in Argentina parlano già di un Messi versione ‘padrino’ che ha preso sotto la sua ala protettrice l'ultimo talento del calcio argentino. Con una lettera di raccomandazione del genere, non stupisce che anche la Fiorentina sia interessata al ragazzo: vedremo se si trasformerà in un altro ‘treno passato’ (alla Julian Alvarez, per intenderci) o, quantomeno, nel prossimo portatore della diez albiceleste.