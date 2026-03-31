Ospite de Il Salotto del Calcio di TVL, l’ex difensore della Fiorentina Fabrizio Berni ha potuto commentare varie tematiche di casa viola, soffermandosi sulle tante difficoltà avute dalla squadra viola in stagione.

‘La campagna acquisti della Fiorentina? Sopravvalutata’

“Nel calcio le prime responsabilità toccano sempre all’allenatore. Ovviamente c’è differenza tra tecnico e tecnico, gli allenatori si distinguono in fasce di qualità, ma nella stagione della Fiorentina di quest’anno, al di là del fallimento di Pioli che è stato una sorpresa negativa per tutti, le responsabilità vanno molto ai calciatori. La campagna acquisti è stata sopravvalutata, ci siamo lasciati andare in sogni di gloria azzardati. Alcuni calciatori hanno mostrato poco temperamento, le qualità tecniche non bastano, altri sono stati semplicemente considerati meglio di ciò che in realtà erano”.

‘Fagioli? Fuorviante valutarlo solo per…’

“Vanoli ha trovato qualche mossa vincente, la Fiorentina si è riassestata, credo che il peggio sia passato. Fagioli? Doveva essere un fenomeno perché valutato solo tecnicamente, mentre si è ripreso soltanto ora che ha avuto iniezioni di fiducia. È purtroppo fuorviante valutare calciatori solo sul piano delle qualità”.