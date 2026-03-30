Sandro Sabatini, giornalista e opinionista, ha parlato a Radio Sportiva di Nazionale e della scelta di Gattuso di non chiamare Fagioli, centrocampista della Fiorentina.

La partita contro l'Irlanda

“In una partita in cui c'era da mettere la palla dietro alla difesa a palombella per Kean, io avrei fatto giocare tutta la vita Fagioli. Perché gliel'ho visto fare con i viola, non per altro. Bastava vedere la partita che ha fatto contro l'Inter al Franchi".

“Fagioli era già lì”

"Fagioli era lì a due passi da Coverciano, bastava dirgli di portare la borsa e di fare quello che aveva fatto la domenica prima. Non si sarebbe sofferto il primo tempo”.