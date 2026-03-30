Sandro Sabatini: "Contro l'Irlanda serviva Fagioli. Se ci fosse stato lui non si sarebbe sofferto, bastava dirgli di fare quello che aveva fatto contro l'Inter"
Nicolò Fagioli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Sandro Sabatini, giornalista e opinionista, ha parlato a Radio Sportiva di Nazionale e della scelta di Gattuso di non chiamare Fagioli, centrocampista della Fiorentina.
La partita contro l'Irlanda
“In una partita in cui c'era da mettere la palla dietro alla difesa a palombella per Kean, io avrei fatto giocare tutta la vita Fagioli. Perché gliel'ho visto fare con i viola, non per altro. Bastava vedere la partita che ha fatto contro l'Inter al Franchi".
“Fagioli era già lì”
"Fagioli era lì a due passi da Coverciano, bastava dirgli di portare la borsa e di fare quello che aveva fatto la domenica prima. Non si sarebbe sofferto il primo tempo”.
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