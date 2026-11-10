Dalla Spagna spunta una super pretendente per Santiago Beltran

La Fiorentina continua a pensare al possibile sostituto di David De Gea per il prossimo futuro della porta viola. Tra i nomi in lizza c'è anche quello di Santiago Beltrán, portiere classe 2004 del River Plate.

Una nuova pretendente

Come scrive Diario AS, anche l'Atlético Madrid sta pensando al portiere argentino del River per sostituire Jan Oblak, tenendo conto che lo sloveno ha 33 anni, è all'Atletico da 12 stagioni e il suo contratto scade nel 2028.

La mossa del River

Da parte sua la società argentina avrebbe già intavolato una trattativa con gli agenti di Beltran per il rinnovo del contratto fino al 2029, con la clausola monstre da oltre 100 milioni.