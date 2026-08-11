UFFICIALE: La Fiorentina mette sotto contratto un giovane terzino

Dopo le firme nelle giornate di ieri del terzino sinistro classe 2008 Alessandro Perrotti e dei 2010 Mattia Barbone e Lorenzo Bernamonte, rispettivamente difensore centrale e centrocampista, la Fiorentina prosegue con il giro dei primi contratti da professionista di alcuni profili del proprio settore giovanile.

Nuova firma

Oggi è stata la volta di Gabriele Colaciuri, terzino destro classe 2008, che l'anno scorso ha giocato con l'Under 18 gigliata e si prepara al salto in Primavera agli ordini di Aurelio Andreazzoli.

Il comunicato viola

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore classe 2008 Gabriele Colaciuri ha firmato il suo primo contratto da professionista, della durata di 3 anni. L’esterno sarà quindi legato al Club gigliato fino al 30 giugno 2029”.