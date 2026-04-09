Mentre la Fiorentina si prepara alla battaglia di Londra, la Lazio di Sarri si riposa. Il tecnico ha tanti dubbi in vista di Firenze

Dopo la sfida di Conference League di questa sera contro il Crystal Palace, valida per l’andata dei quarti di finale, prima di affrontare il ritorno allo Stadio Franchi la Fiorentina di Paolo Vanoli sarà attesa dalla delicata sfida casalinga contro la Lazio di Maurizio Sarri. E se i viola questa sera saranno impegnati sul campo, diversa sarà la marcia di avvicinamento dei biancocelesti.Secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi.it nella giornata di oggi gli uomini di Sarri osserveranno una giornata di riposo: il tecnico ha scelto di concedere 24 ore si pausa deo la doppia seduta di allenamento di ieri.

Le motivazioni dietro l'insolita scelta di Maurizio Sarri

I biancocelesti sono attesi da una serie di impegni ravvicinati in futuro, contando anche Napoli e Atalanta in Coppa Italia, e per questo il tecnico ha sfruttato il posticipo di lunedì sera al Franchi per dare un giorno di relax a tutto il gruppo. Nonostante l’ultimo pareggio casalingo contro il Parma, la spogliatoio ha voluto sottolineare la forza e l’importanza del gruppo, e nella serata di ieri ha deciso di organizzare una cena di squadra senza lo staff tecnico. Un modo per unirsi ancora di più e per stare insieme in vista delle prossime gare, fondamentali per il finale di stagione della Lazio (soprattutto a Bergamo).

In vista della trasferta di Firenze il tecnico dovrà valutar bene alcune situazioni

In vista da Firenze restano per Sarri restano comunque da valutare una serie di situazioni. Zaccagni non ci sarà sicuramente al Franchi: la speranza è quella di riaverlo in vista di Bergamo. Lotta invece contro il tempo Mario Gila, che resta ancora in dubbio per un problema al ginocchio. Dovrebbero essere regolarmente disponibili, anche se sarà fondamentale attendere l’allenamento di rifinitura, Luca Pellegrini, Samuel Gigot e Patric.