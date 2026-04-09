L'allenatore del Verona Paolo Sammarco ha parlato in conferenza stampa in vista di Torino-Verona, tornando anche alla sconfitta contro la Fiorentina di sabato scorso.

‘Non facile ricreare un ambiente positivo’

"Come si affronta una settimana come questa dopo una partita come quella con la Fiorentina? Con la solita professionalità, noi dobbiamo dare il massimo. Non vi nascondo che soprattutto il primo giorno ricreare un ambiente positivo non sia stato facile. C'era la consapevolezza di aver fatto una buona partita, di aver creato tanto e di non aver portato a casa niente. Non è stato facile, ma dobbiamo andare oltre e provarci ancora".

‘Non riusciremo a creare sempre tanto come con la Fiorentina, ma…’

"Dobbiamo cercare di mettere gli attaccanti nelle migliori condizioni, come successo contro la Fiorentina, sperando che con più occasioni potranno fare gol. Ovviamente non riusciremo a creare sempre così tanto come con la Fiorentina. Dobbiamo lavorare sulla partita di Torino. Siamo qui a rammaricarci, avendo fatto una partita così buona con la Fiorentina, se avessimo fatto quello che il campo ha detto saremmo stati a 6 punti dalla salvezza e saremmo qui a provarci per riaprire i discorsi. Lo faremo contro il Torino, poi con il Milan e così via".