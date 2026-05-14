Il Nottingham Forest ha ufficialmente scartato Lucca: l'attaccante adesso tornerà a Napoli per poi ripartire

Arrivano notizie in merito al futuro dell’attaccante del Nottingham Forest, accostato nei giorni scorsi alla Fiorentina, Lorenzo Lucca. Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Tuttomercatoweb il club inglese ha già fatto pervenire la decisione di non riscattarlo al Napoli che, ora, dovrà trovare una sistemazione diversa all'ex centravanti dell'Udinese. Forse non sarà troppo complicato, però sarà improbabile pensare a un trasferimento a titolo definitivo visto che è stato pagato circa 34 milioni di euro in totale.

Lucca è destinato a rientrare in Italia: il Bologna tornerà su di lui?

Il portale sottolinea come oltre all’interessamento viola degli ultimi giorni, lo scorso gennaio c'è stata però un'altra squadra che s'è mossa sottotraccia ma in maniera molto concreta per l’attaccante classe 2000.. Stiamo parlando del Bologna di Vincenzo Italiano, club che era in contatti avanzati per il centravanti e aveva il gradimento del calciatore. Per affondare il colpo però i rossoblù avrebbe dovuto cedere Thijs Dallinga, rientrare dell'investimento da 15 milioni di euro fatto nell'estate 2024 per il centravanti olandese. L'ex Tolosa però alla fine è rimasto in Emilia, è andato via Ciro Immobile - destinazione Paris FC - solo qualche giorno dopo l'ufficialità del trasferimento di Lucca al Nottingham. Ora non è detto che, per giugno, la situazione non possa ritornare di moda.

L'attaccante quest'anno non ha convinto ma potrebbe diventare un'opportunità per la Fiorentina

In questa stagione Lucca ha giocato 32 partite, mettendo a segno 3 gol. Un bottino povero, soprattutto considerando che con il Nottingham Forest ha disputato solamente quattro gare di Premier. In compenso ha messo insieme cinque apparizioni in Europa League, arrivando fino alla semifinale contro l'Aston Villa. In ogni caso, che la Fiorentina sia interessata o meno a lui, è questo il momento in cui andare a bussare alla porta di De Laurentiis.