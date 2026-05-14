Paganin: "La Fiorentina è l'habitat naturale di Sarri, starebbe bene a Firenze"

L'ex difensore dell'Inter diventato commentatore TV, Massimo Paganin, ‘spinge’ Maurizio Sarri verso la Fiorentina. Il tecnico toscano sembra essere in rotta con la Lazio dopo la sconfitta patita in finale di Coppa Italia contro l'Inter e dopo una stagione molto difficile che ha dovuto passare nella Capitale.

Un habitat naturale

“Per l’Atalanta, Sarri rappresenterebbe una mezza rivoluzione dal punto di vista di interpretazione calcistica - ha detto Paganin a TMW Radio - A Firenze invece sarebbe una sorta di habitat naturale per lui".

Il piacere di essere alla Fiorentina

E poi: "Anche perché in passato già aveva esternato il suo piacere nell’essere accostato alla Fiorentina”.