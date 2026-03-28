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La Gazzetta dello Sport: c'è una vetta alta da scalare per Rugani

Redazione /
La Gazzetta dello Sport

Unico quotidiano in edicola oggi, La Gazzetta dello Sport concede un approfondimento sulla Fiorentina a pagina 29, in taglio basso: “Fiorentina-Rugani: riscatto con 5 gare da 45 minuti”.

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