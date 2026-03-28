Home / Edicola Viola La Gazzetta dello Sport: c'è una vetta alta da scalare per Rugani Redazione / 28 March 2026, 12:01 Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Unico quotidiano in edicola oggi, La Gazzetta dello Sport concede un approfondimento sulla Fiorentina a pagina 29, in taglio basso: “Fiorentina-Rugani: riscatto con 5 gare da 45 minuti”. Segui Fiorentinanews su Google News Notizie correlate Ci sono spiragli per il riscatto di Rugani? Ma il difensore deve giocarne almeno la metà da qui a fine campionato Paratici l'ancora di salvezza per il rinnovo di Dodo: un rapporto logorato dai rapporti con Pradè Solomon e un futuro già scritto mentre Harrison fa titubare la Fiorentina e la decisione arriverà sul traguardo 💬 Commenti (1) Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Condividi Commenta