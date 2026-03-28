Ci sono spiragli per il riscatto di Rugani? Ma il difensore deve giocarne almeno la metà da qui a fine campionato
Daniele Rugani. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Non basterebbe la salvezza, nel contratto di Daniele Rugani c'è un'altra clausola necessaria per imporre alla Fiorentina il riscatto del cartellino a fine stagione: il numero di presenze, da almeno 45 minuti. In particolare, all'ex juventino ne servono almeno cinque. Il futuro di Rugani si gioca su questo dunque, come svela La Gazzetta dello Sport.
Fin qui Rugani è sceso in campo da titolare una volta sola, a Udine, con risultati censurabili, mentre a Cremona ha giocato gli ultimi minuti, per cui quello slot non conta. Fuori dalla lista Uefa, al centrale restano otto partite per mettere insieme almeno altri quattro spezzoni da 45 minuti: di fatto, dovrebbe giocare la metà delle gare rimanenti.
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