Bocci: "Non facile trovare meglio di Dodô, no a Parisi terzino. Kostic-Shaarawy? Se sono i nomi di Paratici, auguri"

Il giornalista del Corriere della Sera e tifoso viola Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno, spaziando dal mercato alla situazione presente e futura di alcuni elementi della rosa della Fiorentina.

‘I nomi che escono non mi sembrano nello stile di Paratici’

“I primi nomi non mi scaldano tantissimo. Kostic e El Shaarawy non mi sembrano profili nello stile di Paratici, qualora lo fossero, auguri. Non hanno mai brillato nemmeno nel massimo del loro splendore. Idem per Banda del Lecce. Sono giudizi, la scorsa estate ero convinto che Gudmundsson avrebbe fatto svoltare la Fiorentina così come pensavo che Pioli fosse una garanzia”.

‘Dodô via? Sì, ma non è facile prendere di meglio'

“Non mi sorprende che Dodô sia nel mirino di grandi squadre, ha fatto male quest’anno come tutti o quasi, tranne Fagioli. Mi va anche bene se Dodô parte, non lo amo particolarmente, in difesa fa prendere imbarcate alla squadra e davanti alla fine produce poco tra gol e assist… ma voglio vedere chi arriva al posto suo, non è semplice prendere di meglio”.

“Gosens ha avuto una stagione difficile dal punto di vista fisico. Non so se sia arrivato al capolinea, certo se si gioca con la difesa a 4 perde molto del suo essere. Dà il meglio da metà in campo in su, può segnare e fare assist. È molto prezioso per l’equilibrio dello spogliatoio quindi ci penserei due volte prima di farlo partire. Parisi riportato indietro da terzino? Per me non ha il fisico per fare quel ruolo, ha il suo perché invece da esterno d’attacco. Penso sia la miglior cosa fatta da Vanoli”.