Ancora problemi per Sarri: il numero 10 della Lazio rischia di saltare anche la Fiorentina

Un giocatore della Lazio rischia concretamente di saltare la gara contro la Fiorentina. Maurizio Sarri è tornato alla riscossa nello scorso turno, battendo il Milan secondo in classifica e regalando una bella serata ai tifosi biancocelesti.

Sarri perde un top

La notizia meno piacevole per la Lazio è lo stop di Mattia Zaccagni. Per lui una lesione muscolare alla coscia destra, che richiederà l'assenza dal campo per un po' di tempo. Si prevede circa un mese di stop, quindi la gara contro la Fiorentina (12 aprile) è a forte rischio. Di seguito il comunicato del club biancoceleste.

Rischia di saltare la Fiorentina

Nella giornata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue. Durante la gara di campionato Lazio-Milan, Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il protocollo di recupero.