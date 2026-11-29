Nella giornata dell'ennesima sconfitta della Fiorentina, per 1-0 sul campo dell'Udinese, i viola non possono neanche lamentarsi dell'arbitraggio. Anzi, in una circostanza molto probabilmente è andata bene alla squadra di Paolo Vanoli.

L'episodio

Al minuto 75', l'Udinese ha siglato il 2-0 con Solet. Rete però annullata dopo il controllo var per una posizione di fuorigioco attivo di Kabasele nello sviluppo dell'azione. Sospiro di sollievo per la Fiorentina, che nel finale ha anche sfiorato il pari con Gonçalves senza però riuscire a trovarlo.

Il commento di Marelli

Ecco l'analisi di Luca Marelli ai microfoni di DAZN: "Probabilmente sul tiro di Solet è stata valutata la posizione di Kabasele che effettivamente è in fuorigioco. Ma diventa attivo? Dalle immagini è stato considerato attivo sul tiro di Solet ma in realtà non c'è tocco del calciatore sul pallone, non sfiora neanche il pallone che finisce in rete per una deviazione di Christensen. Il contatto con Ndour non c'è, è il viola che lo tiene. Questa rete a mio parere andava convalidata perché la posizione di Kabasele è totalmente ininfluente sul gol".