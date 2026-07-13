Khalaili non passa le visite mediche con l'Inter. Alternativa Dodô per i nerazzurri?

Adesso è ufficiale: Anan Khalaili non ha superato le visite mediche con l'Inter. L'esterno israeliano dell'Union St. Gilloise era stato fermato dalla FIGC per ulteriori accertamenti, ma non ha superato i necessari test per l'idoneità in Italia.

Affare saltato

Salta quindi l'affare tra nerazzurri e club belga, come confermato dal presidente Marotta in conferenza stampa. "Ora pensiamo alle alternative», ha aggiunto.

Alternativa Dodô?

E proprio tra le alternative del club milanese ci sarebbe Dodô, terzino destro brasiliano in uscita dalla Fiorentina. Piace molto anche al Napoli, che però non ha ancora affondato per lui. L'Inter sarà pronta a tornare alla carica per lui?