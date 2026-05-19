Tante grazie davvero, ma anche questa volta non ti facciamo giocare…

Il Copenaghen ha terminato il proprio campionato in Danimarca. E prima dell'ultima partita giocata in casa ci ha tenuto a ringraziare pubblicamente tutti i calciatori che non faranno più parte della squadra nella prossima stagione.

Un bel mazzo di fiori e via

Tra questi, tra gli ‘sbolognati’ c'era anche Amir Richardson, prestato dalla Fiorentina nel corso del mercato invernale. Un bel mazzo di fiori ricevuto dal centrocampista viola che però, anche in questo caso, il campo lo ha calcato solo per questa piccola cerimonia, non certo per fare il proprio mestiere.

Una sola convocazione

Da quando c'è stato l'avvicendamento in panchina, con l'avvento in squadra di Bo Svensson, Richardson è stato convocato (senza aver giocato neanche un minuto) una sola volta in otto gare. Un finale di stagione e di esperienza in prestito, davvero negativa per lui, che si appresta dunque a tornare alla Fiorentina.