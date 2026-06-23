"Paratici sta scavando in profondità, ma deve fare i conti con una Fiorentina elefantiaca. Prima degli acquisti, servirà..."

Intervenuto a Il Salotto del Calcio su TVL, il procuratore Eugenio Ascari ha spaziato sul mondo Fiorentina, dalle parole di Paratici in conferenza stampa della scorsa settimana fino al mercato

Il lavoro di Paratici

“Paratici sta scavando in profondità. Qualcuno magari si sarebbe aspettato l’acquisto di nome, di rilievo, invece il ds della Fiorentina sta ristrutturando dall’interno la società. Ha assunto uno tra i migliori preparatori italiani come Filippi, dopo aver già sistemato altre pedine. Sta facendo cambiamenti anche nell’area medica… poi arriveranno anche gli acquisti di calciatori. Sta lavorando bene, bisogna dargli fiducia”.

Su Grosso

“Grosso è un allenatore che conosce benissimo, lo ha avuto prima da calciatore e poi lo ha fatto iniziare ad allenare, può essere un ottimo binomio. La rosa della Fiorentina è elefantiaca, ci sono 45 giocatori con cui Paratici dovrà confrontarsi. Prima di acquistare ci si dovrà preoccupare di cedere i tanti elementi non più nei piani della società e/o non funzionali al progetto viola”.