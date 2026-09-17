La delicata gestione di Atta e una certezza che ancora manca alla Fiorentina
Arthur Atta. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Una seduta di allenamento differenziata. E' quella che ha fatto anche ieri il centrocampista della Fiorentina, Arthur Atta.
L'ex Udinese aveva saltato la sfida di martedì sera di Coppa Italia proprio per gestire al meglio la sua situazione che non è ottimale in questo momento.
Manca la certezza
Il centrocampista sta proseguendo il lavoro personalizzato e punta ad essere in campo domenica prossima all'ora di pranzo contro il Napoli, ma ancora non c'è la certezza che questo fatto avvenga.
Ancora qualche giorno
La Fiorentina avrà qualche giorno a disposizione per valutarne i progressi e decidere se potrà rientrare fra i convocati per l'appuntamento di campionato o meno.
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