UFFICIALE - Un difensore viola va a farsi le ossa nella terza squadra di Milano
Sembrava essere vicino al Trento, invece per Edoardo Sadotti si è mossa nelle ultime ore con determinazione l'Alcione Milano, che si è aggiudicata il difensore centrale classe 2006 della Fiorentina.
Il comunicato
Attraverso una nota ufficiale la terza squadra di Milano, che milita in Serie C, ha annunciato l'ingaggio del giocatore dalla Fiorentina: "La società Alcione Milano è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Edoardo Sadotti" si legge nel comunicato.
Addio temporaneo
Un addio in prestito, che conferma la volontà della Fiorentina di tenere sotto osservazione uno dei profili più interessanti usciti dalla primavera viola per il reparto difensivo.
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