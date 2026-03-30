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La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina ha alzato il muro con Ranieri

Redazione /
La Gazzetta dello Sport

Su La Gazzetta dello Sport, c'è un articolo riguardante la squadra viola. 

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Il pezzo in questione è titolato: “Fiorentina solida Con super Ranieri ha alzato il muro per il gran finale”. Sottotitolo: “Nel 2026 la media del gol subiti è passata da 1.6 a 1,2 Merito del cambio di modulo di Vanoli e delle certezze ritrovate”. 

Aprile fondamentale

Articolo che inizia così: “Ancora un giorno di riposo, poi la ripresa al Viola Park con la testa solo al Verona. Il mese di aprile sarà fondamentale per la Fiorentina”. 

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