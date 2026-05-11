L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio della squadra viola e del futuro della società gigliata.

Le parole di Pruzzo

“La salvezza della Fiorentina si valuta nella miglior maniera possibile. L'importante è che finisca questa stagione il prima possibile. L'assenza di concorrenti ha fatto sì che la Fiorentina ha fatto un campionato disastroso”.

Su De Rossi

“De Rossi? A quanto so non ha una gran voglia di rimanere al Genoa. Se ha un'opportunità la valuterà attentamente. Ieri sembrava che il pallone lo avessero trovato per caso al Franchi per giocare”.

Su Paratici

“La prima mossa di Paratici? Io mi aspetto che faccia una grande squadra. Se ha la possibilità di farlo, metterà in piedi una bella squadra, capendo anche chi la allenerà”.