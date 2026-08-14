Piccoli: "La stagione alla Fiorentina è stata veramente complicata. Sartori mi ha convinto a scegliere il Bologna"

Sono arrivate ai canali ufficiali del Bologna le prime parole di Roberto Piccoli da nuovo giocatore rossoblù, dopo la cessione della Fiorentina.

Sull'inizio di stagione

“Mi sento abbastanza bene, ho fatto un bel ritiro e giocato tre partite, di cui una col Real Madrid. Sono andato abbastanza bene, mi sento bene fisicamente e ora non vedo l'ora di iniziare col Bologna”.

Sull'esperienza alla Fiorentina

"La scorsa stagione è stata complicata, ma mi ha aiutato a crescere sotto tanti punti di vista. Ho segnato 9 reti, ma è stata una stagione veramente complicata. Quest'anno voglio aumentare il mio bottino e fare una bellissima esperienza".

Sul suo passato e presente

"Ogni mia esperienza è stata un'esperienza a livello umano e sportivo. Son cresciuto tanto e a 25 anni oggi mi sento nel pieno della maturità per fare ancor meglio. Bologna è una delle mie prede preferite. Ho segnato quasi ogni partita spesso al Dall'Ara, Sarà di buon auspicio, perché adesso dovrò segnare per il Bologna. La trattativa? Conosco il direttore Sartori da quando ero piccolino ed eravamo all'Atalanta, mi ha convinto ancora di più la sua presenza. Ho parlato anche con mister Tedesco e con Di Vaio, un grandissimo ex attaccante peraltro: tutti mi hanno trasmesso la voglia di crescere a livello personale e di club. Questo mi ha colpito".