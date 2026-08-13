UFFICIALE: Piccoli saluta la Fiorentina dopo appena una stagione. I dettagli

E nei minuti precedenti all'ufficialità dell'arrivo a Firenze di Mateo Pellegrino, la Fiorentina ha ufficializzato anche un'altra operazione, questa volta in uscita, che era a tutti gli effetti legata all'operazione che ha portato qui l'ormai ex centravanti del Parma.

La Fiorentina ufficializza la cessione di Piccoli: è il nuovo centravanti del Bologna

Stiamo parlando della cessione di Roberto Piccoli, un prestito con obbligo condizionato, al Bologna. La stessa Fiorentina ha reso noto l'operazione con un breve comunicato sul proprio sito ufficiale: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Piccoli al Bologna F.C. 1909".

Anche il Bologna annuncia la chiusura dell'affare, dando il benvenuto all'attaccante con un post su Instagram: