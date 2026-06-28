Pronto un quinquennale da un milione a stagione per Koleosho: e Ndour può aiutare nella trattativa

La Fiorentina ha individuato in Luca Koleosho il principale obiettivo per rinforzare le corsie offensive in vista della prossima stagione. Il Corriere dello Sport di oggi riferisce infatti che L'esterno del Burnley, classe 2004, è ritenuto il profilo ideale per il progetto tecnico grazie alla sua velocità, alla capacità di creare superiorità numerica nell'uno contro uno e alla versatilità che gli permette di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo. La dirigenza viola, con Fabio Paratici e Roberto Goretti al lavoro, attende ora la decisione definitiva del giocatore, che si è preso alcuni giorni per valutare il proprio futuro.

E Ndour può aiutare nella trattativa

Tra gli aspetti che potrebbero favorire il trasferimento a Firenze c'è la possibilità di trovare maggiore continuità e visibilità, anche in chiave Nazionale. Un ruolo importante potrebbe giocarlo anche l'amicizia con Cher Ndour, già in rosa alla Fiorentina, elemento che potrebbe facilitare l'inserimento del giovane esterno nel gruppo viola.

Pronto un quinquennale

In caso di risposta positiva da parte del calciatore, l'operazione sarebbe già ben impostata. Il Burnley potrebbe incassare circa 10 milioni di euro per il cartellino di Koleosho, mentre per il giocatore sarebbe pronto un contratto quinquennale da circa un milione di euro a stagione.