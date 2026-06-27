Koleosho, che vuoi fare da grande? La Fiorentina aspetta la risposta dell'esterno e il contratto è già pronto

Il primo nome sulla lista degli esterni, per fattibilità e per tutta una serie di parametri, resta quello di Luca Koleosho, che la Fiorentina ha approcciato ormai da qualche settimana. Il suo club, il Burnley, è retrocesso e per questo i costi sono ragionevoli: 10 milioni per strapparlo al club inglese. L'altro club, il Paris Fc, non l'ha riscattato.

Cosa manca allora?

Di fatto la Fiorentina è in attesa di capire le intenzioni del ragazzo, classe 2004, che il calcio italiano non l'ha mai assaggiato, fatto salvo per la Nazionale U19 e U21. Il contratto per lui è già pronto, scrive il Corriere dello Sport-Stadio: un quinquennale da 600.000 euro netti a stagione. Per età e costi insomma, un'operazione nei parametri della Fiorentina… sempre che lo stesso Koleosho sia d'accordo.