Corriere Fiorentino: Dodò, la speranza è l'ultima a morire

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi si concentra principalmente sul terzino destro della Fiorentina Dodò. Il brasiliano infatti ha appena rimediato un infortunio muscolare (di lieve entità), ma è anche al centro di voci che riguardano il suo rinnovo con la viola.

Infortunio e rinnovo

A pagina 9 il quotidiano fiorentino scrive nel titolo principale: “Dodò, sospiro di sollievo”. Nel sottotitolo il corriere poi continua “Dopo l'infortunio di sabato gli esami hanno escluso lesioni. A Londra ci sarà, ma per Verona resta in forte dubbio", anche se nella prima riga dell'articolo c'è scritto: “la speranza è l'ultima a morire”

Trasferta londinese

Il Corriere si concentra poi sulla questione biglietti per la partita di Londra contro il Crystal Palace: “Via alla prelazione per la trasferta inglese, pochi 1500 biglietti”.