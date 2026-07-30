Mandragora: "Il momento più bello della giornata, ritrovarti in campo. Ti voglio bene Bove"

La Fiorentina ed Edoardo Bove si sono incontrate in campo, stavolta da avversari. Una serata speciale per l'ex giocatore gigliato che, con la fascia da capitano del Watford al braccio, ha ritrovato tanti dei suoi ex compagni.

Il saluto all'ex compagno

Un altro centrocampista viola, Rolando Mandragora, ha voluto dedicare al suo ex compagno un post Instagram di saluto: "Il momento più bello della giornata.

Ritrovarti. In campo a fare quello che ami perché con la tua testardaggine e follia non hai mai smesso di crederci, e fuori dal campo perché sei uno dei migliori amici che il calcio mi ha regalato. Ti voglio bene Edo!"