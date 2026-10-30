Brescianini: "C'è un po' di rammarico perché avevamo ribaltato la partita. Dobbiamo cercare di rispecchiare il valore di Firenze"

Il centrocampista della Fiorentina Marco Brescianini è intervenuto ai canali ufficiale del club viola per commentare il pareggio contro l'Atalanta: “Peccato perché eravamo riusciti a ribaltarla, quindi c'è un po' di rammarico e però dobbiamo cercare di ripartire da qui, dal carattere, dalla voglia di comunque ribaltarla e poi limare i dettagli che poi fanno la differenza tra vincere o perdere una partita. Oggi abbiamo pareggiato, siamo contenti, ma a metà, perché comunque volevamo dare un segnale anche davanti ai nostri tifosi perché se lo meritano per tutto ciò che fanno”.

“Dobbiamo portare a casa dei punti”

Brescianini ha proseguito: “Bisogna guardare anche le cose positive. la reazione c'è stata e quindi dovremmo cercare già da contro il Sassuolo di mettere in campo grinta, cuore e la voglia di di vincere. Quando uno entra in campo comunque c'è della competitività, quindi bisogna cercare comunque di prevalere sull'avversario. Poi certe volte riesci, certe volte no, però ora dobbiamo in qualche modo cercare di di portare a casa punti”.

“Questi tifosi meritano il meglio da noi”

Sul calore dei tifosi ha dichiarato: “Abbiamo visto lo spettacolo che c'è stato prima della partita. Questo ci deve dar carica e mettere in campo tutto quello che abbiamo, perché, come ho detto prima, questi tifosi meritano il meglio e noi che li rappresentiamo dobbiamo cercare di rispecchiare un po' quello che che è il valore di di Firenze”.

Sulla prossima partita

E sulla prossima gara a Reggio Emilia contro il Sassuolo ha aggiunto: “Quella è una partita che non bisogna sottovalutare, ma penso che a questo punto della stagione comunque tutte le le partite sono importanti, e quindi cercheremo di prepararla al meglio per per comunque portare a casa dei punti”.