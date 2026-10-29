Brescianini: "Volevo segnare, sarebbe stata una svolta per noi. Vogliamo risalire in fretta la classifica"
Il centrocampista della Fiorentina, Marco Brescianini, ha analizzato il pareggio arrivato contro l'Atalanta. “C’è rammarico perché siamo riusciti a ribaltarla, ma non abbiamo tenuto il vantaggio, abbiamo pagato caro gli episodi. Ovviamente adesso arrivano le gare decisive”.
Niente paura
"Dal campo non è sembrato che ci fosse paura nel giocare, la cosa importante è restare uniti e trascinare lo stadio dalla nostra parte. In questo periodo ho sempre lavorato forte, sono un ragazzo serio e rispetto la maglia che porto. L’atteggiamento giusto non deve mai venire meno perché rappresentiamo una città intera.
Preparazione
“L’abbiamo fatta bene e ci siamo sempre allenati al massimo. Le partite cambiano la percezione della squadra. Quando c’è stata la sosta abbiamo fatto altre tre settimane di grande lavoro”.
Occasione fallita e classifica
“Mi sono trovato la palla sul destro ho provato a prendere la porta, è stata un’occsione importante, volevo segnare e poteva essere una svolta per noi. Non neghiamo che la classifica la vediamo tutti, importante è guardare patita dopo partita e portare a casa pià punti possibili. Vogliamo bene o male risalire alla svelta”.