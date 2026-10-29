Vanoli: "Abbiamo il rimpianto di non aver vinto una partita che abbiamo giocato bene, ci sono dei blackout che paghiamo a caro prezzo"

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto a DAZN dopo il pareggio per 2-2 contro l'Atalanta: “Il rimpianto è non aver vinto una partita che secondo me abbiamo giocato bene. A volta abbiamo questi blackout che paghiamo a caro prezzo, non possiamo prendere dei gol in modo così facile. Nel secondo tempo siamo rientrati giocando e costruendo, ma dobbiamo essere più forti a difendere”.

“Non si può prendere dei gol così"

Vanoli ha proseguito: "Nel calcio a volte quando non arrivano i risultati si vede tutto negativo, ma come ho detto ai ragazzi dopo il secondo tempo di Genoa attacchiamo meglio l'area, ma ripeto, serve più equilibrio, a volte spariamo nella partita. Non si può prendere dei gol così".

Sulla squadra

Sulla squadra ha aggiunto: “Ogni partita metti un tassello, costruire questa squadra è come un puzzle. Nel calcio italiano si attacca e si difende insieme. Ci mancano delle astuzie come successo anche con l'Inter. Questi ragazzi sono però encomiabili e si allenano forte, e sono il futuro di questa società”.

Sui singoli

E sui singoli ha dichiarato brevemente: “Il cambio di Fagioli per Oulai è stato tattico. Beto e Gonçalves? Li vedo bene”.