Non si nasconde di certo Gerry Cardinale, proprietario del Milan, che ai media presenti a Milanello ha rilasciato dichiarazione ben precise sul futuro dei rossoneri

“Voglio tornare a vincere in Italia ed in Europa”

Queste le sue parole “Ho preso un impegno ben preciso: voglio tornare a vincere con continuità in Italia e in Europa. Il nostro obiettivo sono gli scudetti e la Champions League, e faremo tutto il possibile per arrivarci nel minor tempo possibile”.

“Sul mercato di gennaio…”

L'imprenditore italo-americano ha poi proseguito: “Mercato di gennaio? Ci faremo trovare pronti : non faremo operazioni tanto per farle, ma investimenti mirati e intelligenti, condividendo ogni scelta con mister Amorim per rinforzare la squadra dove serve davvero. Endrick? un talento straordinario, ma non ha senso rincorrere i singoli nomi. Il nostro focus è costruire una squadra forte ed equilibrata nel suo complesso”.