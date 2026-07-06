Sentite De Laurentiis: "Senza lo stadio il Napoli non potrà competere con squadre come Milan, Inter o Juventus"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato alla conferenza stampa di presentazione delle maglie per il centenario della società partenopea. Tra i temi trattati anche quello che riguarda le infrastrutture.

Le parole sullo stadio

“Se Inter e Milan costruiscono uno stadio investendo 1,8 miliardi, e se la Roma ha già trovato i terreni e investirà la stessa cifra, noi ci troveremo tra qualche anno a non avere introiti sufficienti per rendere competitiva la squadra, come io ho sempre ottenuto e fatto per vincere due Scudetti e stare 16 volte in Europa”.

Competitività

"Il Napoli non fattura né quanto l'Inter né quanto il Milan né quanto la Juventus. Quindi deve faticare, come diceva il buon Conte. Ma servono anche le strutture. lo ci posso mettere creatività capacità finanziaria, ma poi servono le strutture".