Massimo Orlando: "Brava la Primavera, ma ragazzi di quest'età devono già stare tra i grandi. Italiano? Forse De Laurentiis..."

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato a Tuttomercatoweb.com, cominciando dalla vittoria della Primavera viola… con una critica in chiave età: “Sono stati bravi i ragazzi, hanno portato a casa un campionato che mancava da tanto tempo. Però sono tutti 2006… Giocatori di questa età in Primavera non devono esistere, dovrebbero essere già in Serie A o in Serie B”.

“Bravi i ragazzi viola, ma non dovrebbero più essere in Primavera”

Su alcuni tecnici ex viola, a cominciare da Italiano: “Lo vedo pronto per una panchina come il Milan. Non vedo perché non accostarlo, se al tempo stesso Pulisic e Leao sono ancora candidati alla permanenza. Napoli? Ha scelto Allegri. Forse De Laurentiis ha temuto l'idea che Italiano, dopo due risultati negativi, sarebbe stato massacrato. Invece è proprio questa l'idea da combattere”.

“Italiano lo vedo pronto per il Milan. Gattuso, che scelta è?”

Su Gattuso alla Lazio, invece: “Ma che scelta è? Non ha senso, soprattutto per il momento storico dei biancocelesti. Sembra esserci la volontà di indebolire ulteriormente la squadra”.