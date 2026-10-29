"Fossimo in Commisso chiederemmo più di una spiegazione all’uomo che ha gestito il mercato". Un esame cruciale

Quello con l’Atalanta è un esame cruciale ed è l'ultimo con lo stadio pronto a sostenere la squadra. Firenze e l’anima calda del tifo hanno capito il momento, questa squadra di sbarbati deve uscire in fretta dal tunnel altrimenti la paura prenderà il sopravvento sull’entusiasmo.

Spiegazioni

“Paratici voleva ripartire dai giovani ma ha esagerato e sbagliato troppe scelte. Fossimo nei panni del presidente Commisso chiederemmo più di una spiegazione all’uomo che ha gestito il mercato”. Questo è quello che scrive il giornalista Alessandro Bocci sul Corriere Fiorentino.

Spinta per la classifica

Ma al di là delle polemiche per la costruzione della squadra, adesso è il momento dell'abbraccio e della spinta per tirarsi fuori da questa situazione e ritrovare una classifica più consona dell'attuale.